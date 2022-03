Grenell: Nuk ka akuza për Thaçin, Perëndimi duhet ta nxjerrë nga burgu

Diplomati Amerikan Richard Grenell ka dhënë një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu në emisionin “Opinion”. Ai ka folur lidhur me zhvillimet në Ukrainë, por edhe për situatën në Kosovë, ku ka qenë i dërguar i ish-presidentit Trump për dialogun me Serbinë.

Ai u shpreh se sheh si problem të qeverisë Kurti, refuzimin e gazsjellësit amerikan.

Ndërkohë lidhur me raportet e tij me presidentin Trump, Grenell tha se ai kishte qenë një president i shkëlqyer dhe nuk e mohoi se do të donte një vend në kabinetin e tij.

Intervista e plotë

Fevziu: Mirë se vini në studion e Opinionit, z. Grenel!

Grenell: Faleminderit për mikpritjen. Studio mbresëlënëse.

Fevziu: Po, por në një moment shumë të vështirë në botë. Nisi lufta në Ukrainë dhe askush nuk e besonte atë akt të Putinit. Çfarë po ndodh në botë?

Grenell: Nuk duhet të habitemi edhe aq shumë që Putini është pala sulmuese, agresiv. Ai këtë gjë bën dhe askush nuk duhet të habitet.

Fevziu: Por është hera e parë, pas 80 viteve, qe një vend sulmon një tjetër në Evropë.

Grenell. Jo, s’është e vërtetë. Krimea, në 2014. Unë kam një opinion të fortë për këto reagime. Kur ka momente dobësie në Amerikë, kur presidenti i SHBA-së nuk është i qartë, i vendosur dhe heq sanksione dhe pas Nord Stream 2, linja e gazsjellsit… çfarë prisni ju?

Po ju numëroj faktet.

President Putini mori në mënyrë tepër agresive Krimene gjatë administrimit të Obamës. Asgjë e tillë nuk ka ndodhur gjatë administrimit të Donald Trampit.

Tani po i rikthehemi sulmit agresiv të president Putinit që do të pushtojë dhe të rishkruajë sërish kufijtë e Evropës nën administrimit e President Bajdenit.

Fevziu: Mendoni se këto kanë lidhje me dobësitë e presidentëve amerikanë? Ky është një akt pas historisë se Afganistanit?

Grenell: Nuk mendoj se mund të flasim për këtë çështje pa hedhur sytë edhe nga Afganistani. Keni shumë të drejtë.

Presidenti i SHBA dha një deklaratë se ishte krenar që nxori 90% të amerikaneve nga Afganistani. E dini ç’do të thotë kjo? 10% mbetën pas.

Ne s’e bëjmë këtë gjë në Amerikë. Kjo është dobësi.

Fevziu: Problemi në 2014 ishte koalicioni i vendeve perëndimore. Ishte më i dobët se sot. Gjermania nuk ishte dakord te shfaqte një reagim te fortë, saksione te forta. Sot është një botë perëndimore ndryshe nga ajo e vitit 2014 se po reagon njëlloj e gjitha. Ju e mbani mend që Anxhela Merkel nuk ra dakord te vendoste sanksione te ashpra kunder Putinit ne atë kohe.

Grenell: Opinioni im është ky. Këto vitet e fundit e kemi pare Gjermaninë të largohet pak e nga pak nga Aleanca Perëndimore. Ata e injoruan Parlamentin Evropian kur u tha te mos e bënin Nord Stream 2 Rus.

Amerikanet jane dakord per Nord Stream 1. Mendojmë se Evropa duhet te ketë larmi te burimeve energjetike, duke përfshirë edhe gazin rus deri diku.

Fevziu: Por jo vetem gazin rus.

Grenell: Nord Stream 1 ishte ne rregull, por Nord Stream 2 shkoi tepër larg. Ne ua bëmë shumë të qartë, por Gjermania e injoroi perëndimin, parlamentin evropian. Nuk duhet ta festojmë vendimin e Gjermanisë për ta ndryshuar plotësisht pozitën e saj pa kthyer sytë pas se si kemi arritur deri këtu. Gjermania na ka sjelle ne këtë pike dhe nuk kemi pse ta falënderojmë dike qe na i vë flakën shtëpisë dhe më pas lajmon zjarrfikësit.

Shumë mirë që ata lajmërojnë zjarrfikësit, por ta shohim pak më thellë se pse shpërtheu ky zjarr. Pse po lëviz Putini në Evropë? Se është tepër e dobët Aleanca Perëndimore ne Evropë. Jo për shkak te vendeve si Shqipëria apo vendeve te Evropes lindore. Kjo ndodh prej vendeve si Gjermania.

Fevziu: Ishte më e forte edhe ne luftën e Irakut.

Grenell: Dalëngadalë kjo Aleancë Perëndimore po zëvendësohet me një Aleancë Transatlantike, një aleancë përtej oqeanit. Ka një ndryshim. Kur isha në Gjermani kam folur shume qartë për mënjanimin e Gjermanisë nga kjo aleancë.

Është diçka shume e mirë Bashkimi i aleancës Perëndimore tani, por duhet ta gjykojmë ama se si kemi arritur në këtë pikë.

Fevziu: Po, por problemi është se lufta ka nisur dhe tashmë nuk ka kthim pas.

Cila është zgjidhja? Territori i Ukrainës nuk mund te ndahet, se sipas mendimit tim modest, Putini do pjesën e saj lindore dhe ta ndaje nga ajo perëndimorja. Ky mund te konsiderohet si fundi i solidaritetit ne Evrope.

Grenell: Te shpresojme qe jo dhe kerkoj ndjese qe s’mund te flas për situatën e tmerrshme ne te cilën ndodhemi pa u acaruar tepër me qeverinë amerikane.

Kam lëvizur vazhdimisht sa në Amerike, ne Evrope. Cila është zgjidhja e kësaj lufte te tmerrshme ne Ukraine?

Është teper acaruese te gjendesh në një situatë ku kemi një zgjidhje te tmerrshme dhe një zgjidhje shume te tmerrshme. Se pari, nuk duhet ta gjejme veten ne kete pozicion, te krijojme dobesi per nje vit plot dhe tani ruset po pushtojne Ukrainen. Po kjo eshte e papranueshme. Dua te them diçka shume te rendesishme. E falenderojme shume qeverine shqiptare, ne amerikanet. Tani unë nuk jam me ne qeveri, por nje person qe vëzhgon ama. Shqipëria është treguar shumë e qartë për situatën në Ukrainë. Politika mënjanë, ky është një moment shumë i mirë për Shqipërinë si anëtare e Natos, si dikush qe tregohet shume e qartë për atë që po ndodh në Ukraine. E vlerësojmë.

Fevziu: Por edhe Kosova po kërkon te behet anëtare e Natos sipas zhvillimeve ne Ukraine, një vendim emergjent dhe jo normal për t’u bere anëtar i Natos.

Grenell: Mendoj se para se te bëhesh anëtar i Natos, duhet te thuash “po” per nje gazsjellësin qe Amerika ta ofron. Kurti e refuzoi. Nese keni qene kohet e fundit ne Kosove, duhet ta dini se impianti i qymyrit eshte nje problem i tmerrshëm. E ndien ne mushkëri. Nëse nuk je i atij vendi, e ndien se ky impiant i qymyrit nuk eshte aspak i shëndetshme per njerëzit. Nuk e kuptoj se pse Kurti ka refuzuar nje gazsjelles te paster qe amerikanet ishin vete te gatshëm ta paguanin.

Fevziu: Z. Grenell, keni ndonjë problem personal me Kurtin? Media e ka përshkruar reagimin tuaj si personal ndaj qeverise se Kurtit.

Grenell: Ju sfidoj te gjeni sikur një shembull ku une personalisht kam folur per Kurtin. Gjithmone kam folur per potitikat amerikane.

Kur lidhem një marrëveshje ekonomike mes Serbise dhe Kosoves, dhe meqe ra fjala dua te komplimentoj administraten Bajden qe e ka perqafuar ate marreveshje. Se tani do ta zbatojne ata kete marreveshje.

Fevziu: Pak rendësi ka a janë demokrate apo republikane.

Grenell: Politika e SHBA-se është te vihet ne zbatim kjo marrëveshje ekonomike dhe Albin Kurti nuk po e ben kete gje. Une nuk shikoj partine politike. Dua vetëm qe te zbatohet nje politike e mire për popullin dhe une kete mbeshtes.

Fevziu: Por pas kësaj Kurti i fitoi zgjedhjet me nje rezultat tepër te larte. Kjo do te thotë se populli e ka mbështetur dhe ka besim tek ai.

Grenell: Nuk jam i sigurt se populli do te mbështeste refuzimin e gazsjellësit te pastër. Kjo s’do mend.

Fevziu: Si eshte tani politika e jashtme e Kurtit ne marrëdhëniet me SHBA-ne?

Grenell: Në mënyrë thelbësore, refuzimi i një ideje amerikane për energji te paster, është shumë problem. Nuk mendoj se ka shume raste kur Kurti shtyn para politika për te cilat qeveria amerikane mund te jete dakord. Ai sikur po kthen pas shume progres qe eshte bere . Sigurisht, kush do pronesi te qeverise dhe Kurti kete pozicion po mban.

Fevziu: Z. Grenel, i kthemi luftes ne Ukraine. Cila do te jete zgjidhja sipas mendimit tuaj? Zgjidhja me e mire e mundshme.

Grenell: Është pyetje e ndërlikuar se jemi futur ne nje rruge ku nuk duhet te ishim tashme. Nëse kthemi ne administrimin e Trampit, nuk behet fjale qe nuk do te gjendeshim ne këtë pozite te vështirë. Ju me pyesni se ç’do te bejme tani, kur dobësia amerikane ka nje vit qe ben lëmsh gjithçka.

Fevziu: Ju keni një karriere te gjate ne politiken e jashtme dhe diplomacinë.

Grenell: Ukraina nuk eshte anetare e Natos. Populli amerikan, pas 20 viteve ne Irak dhe Afganistan, jane mjaft te lodhur nga lufta dhe sakrificat qe kane bere amerikane ne njerëz, derdhje gjaku, kapital e thesar. Jemi shume te shqetësuar per fillimin e luftërave te reja. Ka qene tepër inkurajuese për çdo amerikan te shihnim popullin ukrainas te ngrihej ne kembe dhe te luftojne per vendin e tyre. Besoj se qeveria amerikane duhet ta ë me pajisje ushtarake qeverinë ukrainase, t’u shesë çfarë duan ata, brenda arsyes dhe besoj se pajisjet e pranueshme ushtarake për te mbrojtur vendin. Populli ukrainas e ka treguar se është i gatshëm te luftoje per lirinë e tij. Kjo është tepër inkurajuese.

Fevziu: Rezistenca e tyre eshte mbreselenese ne fakt. Ajo qe ata po bejne ne Kiev dhe ne te gjthe zonen ne fakt.

Grenell: Po, shume mbreselense eshte.

Fevziu: Por problemi eshte Putini, ditët e fundit ai po flet per armë nukleare.

Grenell: –E papranueshme.

Fevziu: Mendoni ju se ai mund te bëjë diçka në atë drejtim?

Ne median amerikane lexova dje se agjencitë e inteligjences amerikane po zhbirojnë ne gjendjen e tij mendore ne fakt, për te kuptuar se çfarë po ndodh me atë njeri. Ndryshe nga vendet e tjera, ne rusi kemi vetem nje person.

Grenell: Nuk dua te futem ne inteligjencën amerikane si ish drejtori i saj, e di se çfarë mund te bëjmë.

Fevziu: Akoma viheni ne dijeni nga agjencite?

Grenell: S’po i pergjigjem. Por dua te them diçka. Agjencite e inteligjences amerikane jane te mbushur me njerez qe jane shume te dhënë pas popullit amerikan dhe punojne jashte mase per te na mbrojtur. Ne e kuptojmë shume qarte se Putini është hedhur ne sulm, për momentin është një i çmendur dhe bota e bashkuar kundër tij është diçka e mire.

Fevziu: Nëse Rusia do te ishte pa Putinin, ajo serish do te ishte nje problem per Perendimin, apo kjo gje do te ndryshonte?

Grenell: Ne e ndajmë popullin gjithmonë nga qeveria. Ketë gje e bëmë ne Iran. Atje populli po lufton ashpër ndaj regjimit iranian. Kete gje e kemi bere vazhdimisht. Flasim edhe per popullin e Kines. Populli kinez është ndryshe nga partia komuniste e Kinës. Jemi përpjekur dhe sigurisht e kemi bere këtë gjë edhe ne Shqipëri kur kishte mbi krye nje qeveri te tmerrshme. Ne i duam popujt e tjerë dhe kur është nevojshme i ndajmë ata nga qeveria qe kane ne krye kur kjo qeveri nuk punon për popullin.

Fevziu: Duke iu kthyer debatit presidencial ne 2012 mbaj mend Miterani ishte me i fokusuar ne politiken e jashtme, ne çështjen ruse le te themi, apo per kërcënimet qe vinin nga Rusia.

Trampi ne 2016 ishte me i fokusuar tek Kina. Kishte një dallim mes dy kandidateve te partise republikane?

Grenell: Gjithmonë kemi pasur dallime ne politiken e jashte, por dua te theksoj kohen kur ishte president Barak Obama, Putini rishkroi kufijte e Evropes dhe rrëmbeu Krimene. Ai nuk e beri këtë gje nen pushtetin e president Trampit.

Fevziu: Pse jo?

Grenell: Kur isha ambasador i Shteteve te Bahskuara ne Gjermani, shume njerëz thoshin se nuk mund t’i kuptojnë veprimet e radhes se Donald Trampit. Papara shikueshmëria është një gjë shume e mire. Nuk me duket gje e keqe, por tani e dine te gjithë shume mire se ç’do te beje Bajdeni. Ai do te mundohet për konsensus me Evropiane, gjermanet, francezet.

Fevziu: Por Trampi kishte disa reagime te turbullta për luftën ne Ukraine. Ne fillim tha se Putini eshte djale i zgjuar…

Grenell: Jo, dua ta korrigjoj kete gje dhe ju bashke me audiencën duhet t’i ktheheni de ta dëgjoni te gjithë intervistën. Kjo fjali është marre nga nje kontekst. Nëse e shihni te gjithe deklaratën e tij, ai qe ne fillim thote se kjo eshte një situate shume e trishtueshme dhe po kështu e perfundon deklaraten.

Ai e di shume mire se kjo gjë nuk do te kishte ndodhur nen administratën e tij. Ai kërkon te thotë se dobësia e Bajdenit eshte shfrytëzuar nga president Putini.

Fevziu: Cili do te jete reagimi i Trampit për zgjedhjet e 2024, kandidat ai apo jo për president?

Pyetje e vështirë dhe me rëndësi edhe per amerikanet.

Grenell: Nuk e ka deklararuar kete gje. Personalisht besoj se do te kandidoje.

Fevziu: Do te kandidoje.

Grenell: -Po, besoj se po. Mendimi im personal.

Fevziu: Ç’pozicion do te mbani ju ne kete rast?

Grenell: -Do ta mbeshtes plotesisht. E di se çfarë po me pyesni.

Fevziu: Deshironi nje vend ne kabinetin e tij?

Grenell: Do te punoj shume qe te zgjidhet Donald Trampi. Nuk mendoj se eshte sekret. Mendoj se ai ishte nje president i shkelqyer, na ka sjelle paqe, porsperitet dhe nuk e patëm inflacionin e dikurshëm, dhe une do te punoj shume qe ai te zgjidhej. Nuk e kam aspak sekret.

Fevziu: Mendoj se do te ishte shume e veshtire te rizgjidhesh pas 4 viteve të administrimit te nje tjetër presidenti.

Grenell: Pas 4 viteve te Xho Bajdenit?

Fevziu: -Po.

Grenell: Jo.

Fevziu: Jo? E keni takuar ndonjëherë Vladimir Putinin?

Grenell: -Sigurisht qe e kam pare. Kam kaluar 7 viteve ne OKB dhe ai ka qene nga disa raste atje. Po.

Fevziu: Vetem e keni pare, nuk eshte se jeni ulur me te per negociata.

Grenell: E sakte.

FEVZIU: Dua të flasim pak në lidhje me Ballkanin. Ju keni qenë i dërguari i posaçëm presidencial për dialogun Kosovë-Serbi. Ka pasur shumë komente, spekulime dhe intervista në lidhje me negociatat midis Vuçicit dhe Presidentit të Kosovës, Thaçi. A ka pasur ndonjë marrëveshje për shkëmbim territoresh në fillim të negociatave?

GRENELL:Së pari, dua të qartësoj se nuk jam më pjesë e qeverisë së SHBA-së, ndodhem këtu thjesht si vëzhgues dhe jam në përpjekje për të arritur implementimin e marrëveshjeve ekonomike, duke investuar paratë e sektorit privat për fuqizimin e rajonit, ky është roli im. Për sa i përket negociatave, këtë e dëgjoj shpesh, prandaj dua të tregohem transparent. Kurrë nuk kam dëgjuar njeri që të përmendë shkëmbimin e territoreve në praninë time. Ishte e papranueshme si për mua, ashtu edhe për presidentin Trump. E di që ka mjaft akuza, por nuk di të them nëse është e vërtetë. Ajo që di është se Donald Trump nuk ka qenë kurrë pro shkëmbimit të territorit. Kjo çështje s’i është parashtruar atij.

FEVZIU: A jeni 100 % të sigurt që administrata amerikane nuk ka folur ndonjëherë për shkëmbim territorial?

GRENELL:Edhe një herë, nuk e di se kujt po i referoheni, John Boltonit apo të tjerëve, që pretendojnë se kanë bërë diskutime të tilla, ndoshta është kështu, por unë po të them të vetmen gjë që di. Nuk ka ndodhur kurrë në praninë time. Nuk e kam diskutuar dhe as negociuar, nuk e kam bërë, sepse Donald Trumpi s’e ka mbështetur këtë ide. Cilido që ka folur për këtë, gjithmonë nëse kanë folur, e kanë diskutuar pa referenca, jo se janë bazuar te Donald Trumpi.

FEVZIU: Le të themi se shtatori i vitit 2020 ka qenë përplasja më e madhe e Kosovë-Serbi që pas luftës. Në qershor 2020, presidenti Hashim Thaçi, do të vinte në Uashington për të nënshkruar marrëveshjen, por u ndalua, sepse ishte i akuzuar për krime lufte. Çfarë ndodhi me Hashim Thaçin?

GRENELL:Nuk e di me siguri, por di të them se presidenti Thaçi ka arritur në atë pikë të negociatave.

FEVZIU: Ai do të udhëtonte drejt Zyrës Ovale.

GRENELL:Po, mendoj se është e tmerrshme që të ndalohesh në këtë mënyrë. Nuk e di se çfarë ndodhi me siguri, por ajo që mund të të them është se në atë pikë të negociatave, Thaçi kishte marrë vendime të mira për të vendosur paqen. Ishin vendime të mira, por edhe të ashpra, ishim në rrugën e duhur. Pas më shumë se 20 vjetësh, Gjykata Ndërkombëtare nxori diçka, por momenti kur e bënë ishte skeptik dhe i tmerrshëm. Bota Perëndimore duhet të kthejë sytë pas dhe të thotë: “Diçka nuk po shkon. Dikush është duke luajtur me politikën.” Do të bëja thirrje për çdo përfaqësues perëndimor, qeveri, agjenci për të punuar fort dhe për të nxjerrë Thaçin nga burgu. Është e papranueshme që ta mbash në qeli kaq gjatë, pa akuza të qarta.

FEVZIU: Askush nuk e di se sa gjatë do të vuajë dënimin.

GRENELL:Është e papranueshme.

FEVZIU: Thuhet se mund të kalojë 10 vjet përmes këtij procesi dhe në fund të të cilit të mos ketë asnjë të drejtë.

GRENELL:Është e tepërt që Komuniteti Ndërkombëtar e lejon të vazhdojë një gjë e tillë. Nuk e di pse po e lejon Uashingtoni, Berlini, Parisi apo Brukseli. Është e papranueshme të dënosh dikë me burg pa pasur akuza shumë specifike. Dhe kjo gjë ndodhi pas 20 vjetësh, kur ai po shkonte për të nënshkruar një marrëveshje. Vjen era politikë.

FEVZIU: Z.Grenell, ka diçka mes Perëndimit, kryesisht SHBA-së dhe disa shteteve të tjera me Shqipërinë. Hashim Thaçi është në burg aktualisht, ish-kryeministri Berisha është shpallur i padëshiruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por nga ana tjetër kemi të bëjmë me Gruevskin, i cili ka ndërmarrë vendime të gabuara, por përsëri është i lirë në Hungari. Çfarë ka me shqiptarët? Për politikën amerikane, a është Shqipëria një target?

GRENELL:Shpresoj që qeveria amerikane të jetë më konsistente. Ne duhet të punojmë fort për të nxjerrë në pah korrupsionin e vërtetë dhe të jemi shumë të qartë në strategjitë që përdorim. Nuk mendoj se qeveria amerikane ka qenë konsistente dhe kjo është për të ardhur keq, duhet të kemi një sistem më të drejtë.

FEVZIU: Si do të jetë marrëdhënia me SHBA-në dhe Serbinë, tani që Vuçici kundërshtoi për vënien e sanksioneve ndaj Putinit?

GRENELL: Një gjë e kemi të qartë. Amerika dhe aleatët e saj duhet të mbështesin Ukrainën dhe të jenë shumë të qartë për papranueshmërinë e ofensivës së Putinit.

FEVZIU: Në Ukrainë, doni të thoni.

GRENELL: Absolutisht.

FEVZIU: A do të ndryshojë diçka mes Serbisë dhe SHBA-së?

GRENELL: Ne kemi marrëdhënie të ndërlikuara me çdo shtet dhe ndonjëherë kemi ndjenja më të forta dhe politika të përcaktuara. Dua t’jua përsëris, nuk jam pjesë e qeverisë amerikane dhe kjo pyetje i takon asaj qeverie. Por mendimi im personal është se miqtë dhe aleatët tanë duhet të tregohen shumë të qartë tani që është e papranueshme për Rusinë dhe Putinin ajo që po bën me Ukrainën.

FEVZIU: Cili është mendimi juaj në lidhje me “Open Balkan”?

GRENELL: Ideja është që shtetet e Ballkanit të kenë më shumë bashkëpunim ekonomik, të hapen mundësi të reja pune, të krijohen mundësi për të rinjtë. Jam shumë pro kësaj nisme.

FEVZIU: Si do të jetë marrëdhënia mes SHBA-së dhe Kinës? Trumpi ka qenë më i përqendruar te marrëdhënia ekonomike me Kinën dhe pjesën tjetër të botës. Si do të jetë marrëdhënia ekonomike mes SHBA-së dhe Kinës?

GRENELL: Për këtë, duhet të përgëzojmë qeverinë shqiptare. Janë treguar shumë transparentë për këtë pjesë. Personalisht mendoj se duhet të krijojmë marrëdhënie me shtete të tjera, por duhet bërë një vlerësim nëse kjo marrëdhënie po funksionon. Ne e lejuam Kinën që të bëhej anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë më shumë se 20 vjet më parë. Mendoj se ishte lëvizje e gabuar, sepse kur u lidhëm me Kinën dhe u hapëm derën e OBT-së, mendonim se kjo do ta sillte Kinën më pranë Perëndimit, do të zbatonte ligjin, do të respektonte të drejtat e njeriut. Pra, menduam se do të ndodhnin të gjitha këto, por zbuluam se gjërat u përkeqësuan. Mund të themi se pranimi i Kinës në OBT nuk doli ashtu siç pritej, prandaj mendoj se duhet ta përjashtojmë nga OBT-ja. Duhet të ketë pasoja për atë çka ndodhi në Ëuhan.

FEVZIU: Gjithashtu do të ketë pasoja për sanksionet e vendosura nga shtetet evropiane. Mendoj se BE-ja dhe SHBA-ja do të vuajnë pasojat e këtyre sanksioneve, jo vetëm Rusia.

GRENELL: Intervistën e nisëm duke folur për Ukrainën në Evropë. Në një çast po thoshe: “A nuk është diçka e mrekullueshme nëse merret një vendim i tillë?” dhe unë u përpoqa të të rikujtoja që kemi investuar për shumë vjet me radhë që të fuqizonim Gjermaninë, pasi ishte e dobët në Aleancën Perëndimore. Duhet të mendojmë gjerë e gjatë për arsyen e mosfunksionimit të marrëdhënies me Kinën. Evropianët po bashkëpunojnë me Kinën, por mos u çudisni nëse një ditë do të themi: “Duhet t’i vendosim sanksione Kinës.” Do të lindë pyetja se çfarë shkoi gabim? Për të mos arritur këtu, duhet bërë një vlerësim i menjëhershëm për të kuptuar se bashkëpunimi me Kinën nuk po funksionon.

FEVZIU: E keni dëgjuar që Gjermania po investon 100 miliardë dollarë në industrinë e mbrojtjes. Është hera e parë që dëgjojmë diçka të tillë që pas Luftës së Dytë Botërore.

GRENELL:Mendoj se ndikoi Donald Trumpi dhe mesazhi im për gjermanët që duhej të fillonin. Më mirë vonë sesa kurrë.

FEVZIU: Ka shumë komente për një rrezik të mundshëm të Tajvanit pas agresionit të Putinit në Krime. Njerëzit kanë filluar të mendojnë se ç’do të ndodhë me Tajvanin. A është Tajvani vija e kuqe për SHBA-në?

GRENELL:Le të flasim për dobësinë e Shtëpisë së Bardhë. Nuk është vetëm Tajvani. Jam treguar shumë qortues ndaj administratës Biden dhe do të vazhdoj ta bëj sepse do të ketë pasoja serioze. Administrata e Biden hoqi grupin Houthi nga lista e grupeve terroriste. Ky grup lëshoi raketa në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo është e pabesueshme. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë nënshkruar “Marrëveshjet Abraham” me SHBA-në dhe Izraelin. Në këtë rast vërejmë se politikat e tyre inkurajojnë armiqtë që të kryejnë ofensiva, qoftë Kina, Houthit, Irani apo Rusia.

FEVZIU: Zoti Grenell, ju keni qenë mbështetës i të drejtave të LGBT-së. A keni ndonjë ide në lidhje me të drejtat e komunitetit të LGBT-së në Shqipëri?

GRENELL:Do t’i këshilloja qeverisë që të kuptojnë se të jesh gej apo lesbike nuk duhet të jetë problem. Është një çështje e dashur për mua, sepse ka të bëjë me të drejtat e njeriut.

FEVZIU: Ambasada Amerikane ka ndërmarrë disa nisma për këtë çështje.

GRENELL:Këtë nuk duhet ta bëjë vetëm ambasada, por duhet ta bëjnë shqiptarët dhe të kuptojnë se gejit apo lesbiket janë njerëz si gjithë të tjerët. Kanë të drejtë të jetojnë të lirë dhe nuk duhet të jetë më një tabu. Është e rëndësishme dhe sa herë që vij këtu e kam ndër mend këtë çështje dhe dua që të përparoj me të. Duhet të përgëzoj zotin Rama, i cili është treguar mbështetës për këtë çështje.

FEVZIU: Edhe një pyetje të fundit. Ju vini shpesh në Shqipëri. Çfarë përshtypjeje keni për shtetin tonë?

GRENELL: Më pëlqen shumë ushqimi juaj. Dhe i dua shumë shqiptarët. Është vend i mrekullueshëm. Verën e shkuar kam qenë në rivierën shqiptare. Është e mrekullueshme. Ua përshkruaj gjithmonë të tjerëve. Nuk jam vetëm unë, Dua Lipa apo Bleona që flasim për madhështinë e rivierës suaj.

FEVZIU: Ka qenë edhe Ivanka Trump për pushime verore këtu.

GRENELL: Ka shumë amerikanë që e duan rivierën shqiptare.

FEVZIU: Faleminderit shumë për intervistën dhe për kohën tuaj!

GRENELL: Faleminderit!/Opinion