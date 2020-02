Grenell: Marrëveshjet mes Kosovës e Serbisë u arritën falë direktivave të Presidentit Trump

Përmes një postimi në Twitter, Grenell ka thënë se marrëveshjet e arritura brenda katër muajsh, kanë qenë me direktiva të presidentit amerikan, Donald Trump, shkruan lajmi.net.

“Duke iu falënderuar direktivave specifike të Donald Trump, ne brenda katër muajsh kemi nënshkruar tri marrëveshje. Një për linjën ajrore, një për hekurudhat dhe një për autostradat”, ka shkruar ai.

Marrëveshjen e arritur sot në Gjermani e ka përshëndetur edhe spektri politik në Kosovë.

Pak minuta më parë kanë reaguar edhe nga Qeveria e Kosovës përmes ministrit të Brendshëm, Agim Veliu i cili ka thënë se secila marrëveshje që çon në normalizim të raporteve mes dy vendeve është e mirëseardhur.

Thanks to @realDonaldTrump’s specific directives, we have signed 3 economic agreements in 4 months. One for airline travel, one for rail and one for motorways. #diplomacy https://t.co/SZAbWgNouZ

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 14, 2020