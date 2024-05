Grenell kapet për Gjykatë Speciale me deputeten serbe, prezanton idenë e Administratës Trump për gjykimet për krime lufte Ish-emisari amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, është ballafaquar me replika ndaj deputetes serbe, Marinika Tepiq, lidhur me Gjykatën Speciale. Tepiq, siç raporton N1, pretendoi se Grenell deklaroi në një intervistë se ai, ish-presidenti amerikan, Donald Trump, ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti aktual serb, Aleksandar Vuçiq, kishin arritur marrëveshje për shfuqizimin e Gjykatës…