Grenell godet sërish Kurtin: E rrezikshme shitja e “Javelinëve” atij, ai nuk krahasohet me Thaçin

Ai tha se ekipi i Biden është tri vite me vonesë, rreth reagimeve ndaj veprimeve të një-anëshme të Kurtit, shkruan lajmi.net.

Ai ka theksuar se Kurti nuk krahasohet me Hashim Thaqin, duke shtuar se shitja e Javelinëve Kurtit është shumë e rrezikshme.

“Ai është i pamatur dhe kërkon të fillojë një konflikt”, shtoi ai.

“Ekipi i Bidenit është tre vjet me vonesë në thirrjen e veprimeve të njëanshme të Albin Kurtit. Por më vjen mirë të shoh që ata më në fund e kuptuan. Të gjithë e dinë se ai nuk është Hashim Thaçi. Prandaj shitja e Javelinëve Kurtit është shumë e rrezikshme. Ai është i pamatur dhe kërkon të fillojë një konflikt”, ka theksuar Grenell. /Lajmi.net/

The Biden team is 3 years late in calling out @albinkurti’s unilateral actions. But I am glad to see them finally realize it.

Everyone knows he’s no @HashimThaciRKS.

Which is why selling Kurti Javelins is very dangerous. The guy is reckless and looking to start a conflict. https://t.co/0I1ODUWDvn

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 6, 2024