Grenell godet Kurtin, e quan “anti-amerikan” që doli kundër politikave të presidentëve të SHBA-ve

Pas raportimeve të disa mediave, u tha se Kurti mund të ndryshojë vendim dhe me ndërhyrjen e Turqisë Kosova të mos ketë ambasadën në Jerusalem siç ishte rënë dakord në Uashington më 4 shtator.

Grenell deklaroi se Kurti gjithnjë ka qenë gjithnjë anti-amerikan dhe ka kundërshtuar disa presidentë të Shteteve të Bashkuara.

“Lideri i ri i Kosovës majtisti anti-amerikan, Albin Kurti, ka qenë kundër politikës së SHBA-së që janë sugjeruar nga Bill Clinton, Geroge Bush, Baracka Obama dhe Donald Trump. Ai gjithnjë është anti-amerikan”, tha Grenell.

Ai ka ftuar Jake Sullivan, këshilltar për Siguri Kombëtare i presidentit Joe Biden, që të ndërhyjë duke mos lejuar ndryshimin e vendit për hapjen e Ambasadës së Kosovës në Izrael. /Lajmi.net/

The Left wing anti-American new leader of Kosovo Albin Kurti has been against US policies suggested by Bill Clinton, George Bush, Barack Obama and Donald Trump. He’s always the anti-American.

The Biden team should stop this….@jakejsullivan https://t.co/cNHqFFIDMd

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 2, 2021