Grenell e quan ekstremist Kurtin, thotë së është fajtor për krizat në veri të vendit

Më tutje ai ka thënë se fitorja bindëse e SNS-së ka kontribuar edhe në atë që presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka menaxhuar krizën e krijuar, siç thotë ai nga lideri i Kosovës Albin Kurti.

Grenell në postimin e tij në “X” si një pro-serb që është e quan Kurtin “ekstremist”.

Sipas tij, sa ishte Hashim Thaçi president, ai po mundohej të sillej në mënyrë të barabartë, por me ardhjen e Kurtit në pushtet, situata doli jashtë ekuilibrit.

Postimi i plotë:

Unë po dëgjoj shumë prova që pretendojnë se të pavarurit dhe pensionistët në Serbi në fund votuan për SNS-në sepse Vuçiq e trajtoi shumë mirë liderin ekstremist të Kosovës, Albin Kurti.

Kur komuniteti ndërkombëtar e dënoi Kurtin në mënyrë universale, atyre iu pëlqeu mënyra sesi Vuçiq e menaxhoi krizën dhe qëndroi mbi të.

Më kujtohet se duhet të bëja presion ndaj Serbisë dhe Kosovës në mënyrë të barabartë kur Thaçi ishte President. Por me ardhjen e Kurtit në pushtet, situata ka dalë jashtë ekuilibrit.

Kurti krijoi probleme dhe radikalizmi i tij ishte një çështje kryesore për këta votues./Lajmi.net/

I’m hearing a lot of evidence claiming that Independents and retirees in Serbia ultimately voted for SNS because Vucic handled Kosovo’s extremist leader Albin Kurti very well.

When the international community universally condemned Kurti, they liked how Vucic managed the crisis… https://t.co/Cm4hBaWDXc

— Richard Grenell (@RichardGrenell) December 17, 2023