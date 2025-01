Grenell e nis me kritika ndaj Kosovës: Për katër vite komplimentuat Biden, pse tash po ankoheni? Emisari i SHBA-ve për Misione të Posaçme, Richard Grenell e ka nisur mandatin e tij të dytë në Administratën Trump me kritika ndaj Kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca. Konjufca ishte ankuar për Administratën Biden duke thënë se e la Kosovën në pozitë të disfavorshme ndaj Serbisë, teksa Grenell iu përgjigj me kritikë kësaj…