Grenell- ambasadorit amerikan: Letrat e formuluara ashpër nuk funksionojnë me Albin Kurtin

Grenell tha se kundër kryeministrit Albin Kurti “letrat e formuluara ashpër nuk funksionojnë” dhe se sipas tij Amerika ka mjetet për të ndaluar atë përpara se të përshkallëzohet situata.

“Jeff, miku dhe ish-kolegu im, kjo është një tjetër letër e formuluar fuqishëm. Ti je më i fortë se kjo. Letrat e tua të formuluara ashpër nuk funksionojnë. E kuptoj që Shtëpia e Bardhë aktuale po injoron Ballkanin dhe Kamala Harris as nuk e di se ku është Ballkani…por kjo është e papranueshme. Albin Kurti është problem dhe këtë e dinë të gjithë. Shumë zyrtarë të administratës Biden-Harris dhe zyrtarë evropianë janë thjesht shumë të dobët – Kurti nuk është aspak afër që t’i shmanget deklaratave të tij (ndërsa ti as nuk ia përmend emrin). Ju keni mjete për të dhënë pasoja – përdorni ato tani përpara se të vie deri te përshkallëzimi”, shkroi Grenell në profilin e tij.

Duhet përkujtuar që në një aksion të marrë dje në veri të vendit janë mbyllur nëntë pika të Postës së Serbisë.

Ky aksion është kritikuar nga Bashkimi Evropian si dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës./Lajmi.net/

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 5, 2024