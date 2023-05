GreneII: Kurti e prishi Iidhjen e fortë ShBA-Kosovë, Hashim kemi nevojë për ty

Grenell ka thënë se Kurti ka prishur lidhjen e fortë në mes të Kosovës dhe SHBA-së dhe ka thënë se lideri i Lëvizjes Vetëvendosje është i pari që dënohet nga Republikanët e Demokratët.

Ish-emsiari amerikan tutje ka shkruar se heshtja e presidentes Vjosa Osmani është shqetësuese.

Në fund Grenell ka thënë “Hashim Thaçi kemi nevojë për ty tani”.

“Megjithatë, mbështetja e huaj nuk është një e drejtë.Shtetet e Bashkuara mbështesin ata që ne besojmë se po bëjnë përparim në vlerat perëndimore. Ju e keni prishur lidhjen e fortë SHBA-Kosovë. Ju jeni lideri i parë i Kosovës që dënoheni edhe nga demokratët edhe nga republikanët.Heshtja e Vjosa Osmanit është shqetësuese.Hashim Thaçi ne kemi nevojë për ju tani”, ka shkruar Grenell.

Foreign aid is not a right, though.

The U.S. supports those who we believe are making progress on Western values.

You have ruined the strong US-Kosovo bond. You are the first leader of Kosovo to be condemned by both Democrats and Republicans.@VjosaOsmaniPRKS’s silence is… https://t.co/rrBXUcL1pS

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 27, 2023