Greenwood shpallet futbollisti më i mirë i muajit te Man Utd

Man Utd si shumë klube evropiane në secilin muaj zgjedh futbollistët më të mirë, shkruan lajmi.net.

Në garë për futbollistin më të mirë të muajit gusht ishin: Bruno Fernandes, Mason Greenwood dhe Paul Pogba.

Fitues me shumicë votash nga fansat doli Greenwood, duke lënë pas Pogban dhe Fernandesin.

Futbollisti i ri është duke kaluar në një formë fantastike dhe ka shënuar tre gola në tri duelet e para.

Kështu Greenwood u shpërblye nga fansat me këtë çmim simbolikë. /Lajmi.net/

Your August Player of the Month is: @MasonGreenwood! 👏#MUFC pic.twitter.com/ojxdFavQx2

— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2021