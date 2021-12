Grealish për Guardiolan: Çdo ndeshje ai ka një plan tjetër të lojës, taktikat e tij janë të pabesueshme

Kampionët në fuqi do të vizitojnë skuadrën e Newcastle United duke kërkuar për një fitore të tetë radhazi në Premier Ligë – por do të kenë trajnerin e tyre në linjë pas një dite kaotike në Etihad.

Guardiola, i cili kishte qenë në Barcelonë të mërkurën, ktheu një test të pasigurt të koronavirusit me Cityn duke pritur me ankth për të përcaktuar nëse ai mund të merrte drejtimin e ekipit në St James’ Park.

Ai më vonë regjistroi një PCR negative dhe është i lirë të marrë stërvitje me skuadrën të shtunën.

50-vjeçari anuloi konferencën e tij për media dhe përgatitjet e Cityt u ndërprenë, me Grealish që e bëri të qartë se sa vendimtare është pjesëmarrja e menaxherit të tyre.

“Sasia e ndeshjeve që ai ka fituar për ne këtë sezon nga taktikat e tij është thjesht e pabesueshme”, tha nënshkrimi i verës prej 100 milionë funtesh.

“Gjëja më e çmendur që ai bën është se çdo lojë ka një plan tjetër loje. E di që keni shumë menaxherë atje që pëlqejnë të qëndrojnë me të njëjtin plan loje pa marrë parasysh se në cilën skuadër luajnë, por ai është krejtësisht e kundërta.

“Çdo lojë e ndryshme ka një mënyrë të ndryshme për të luajtur dhe ai padyshim e ka studiuar atë lojë për javën para saj.

Sulmuesi, i cili shënoi golin e tretë të sezonit gjatë fitores 7-0 të së martës ndaj Leeds United, ka zbuluar sesi menaxheri i tij vazhdoi të ofronte siguri mes pikëpyetjeve për formën e tij.

“Ndoshta ka qenë pak më e vështirë nga sa mendoja se do të ishte”, pranoi Grealish. “Mendova se do të vija këtu dhe ndoshta do të dyfishoja numrin e golave ​​dhe asistimeve që kisha te Villa.

“Nuk ka qenë kështu, por ende ndihem sikur kam bërë mirë. Shpresoj se tani jam qetësuar dhe kam filluar të mësohem me klubin.

“Ai ka vazhduar të më qetësojë se po luaj mirë. Ai thjesht vazhdoi të më thoshte “sigurohu që të jesh i fokusuar atje dhe golat dhe asistimet do të vijnë”, ka deklaruar ndër të tjerash lojtari më i shtrenjë në histori të ligës angleze. /Lajmi.net/