Granti në Ministrinë e Bujqësisë, Miftaraj: Huruglica nuk duhej të aplikonte, integriteti personal dhe profesional nuk e lejon këtë

Për këtë sot ka shkruar drejtori i IKD-së, Ehat Miftaraj i cili ka thënë se fillimisht Huruglica nuk duhej të aplikonte për këtë grant, shkruan lajmi.net.

Sipas Miftarajt, “në radhë të parë është veprim i pasinqertë dhe tradhti e besimit ndaj kompanisë apo institucionit të huaj i cili ju paguan për të ofruar shërbimin/ekspertizën tuaj në Ministrinë e caktuar, dhe mu nga ajo Ministri ju përfitoni subvencion edhe nëse janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore dhe procedura”.