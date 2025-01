Granti i katërt i komunave, premtim i papërmbushur i Qeverisë

Pas katër vitesh pritjeje dhe premtim nga Qeveria e Kosovës, Granti i katërt për komunat mbetet ende një premtim i pambushur. Disa nga kryetarët e komunave shprehen shqetësimin e tyre për mos funksionalizimin e këtij granti, duke e cilësuar si një taktikë elektorale të përdorur në fushatë. Ata akuzojnë qeverinë për shpërndarje të padrejtë të fondeve, duke favorizuar disa komuna që udhëhiqen nga Vetëvendosje.

“Me Grantin e katërt për Komuna do të financojmë projekte infrastrukturore të cilat jo vetëm që gjenerojnë vende të reja të punës por edhe ndërtojmë infrastrukturën kritike për ringjalljen dhe urbanizimin e komunave”, ishte një tjetër premtim i Kurtit, i cili nuk u realizua. Derisa përgjigje nuk pati as nga Ministria e Financave se kur do të krijohet ky grant.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj ankohet për qasjen e qeverise aktuale karshi kryetarëve të komunave të cilët nuk janë të udhëhequra nga partia në pushtet. Ai derisa thotë se premtimi se do të ndajë grantin e katërt nuk u realizua, shton se pushteti bënë dallime në ndarjen buxhetore, duke përmendur këtu, që Prizreni dhe Prishtina bashkë morën buxhet më pak se Podujeva që është një komunë relativisht e vogël.

“Natyrisht po të kishim mjete më tepër, kishim kryer punë më tepër dhe kjo gjithmonë shkon në favor të qytetarëve, kurse në anën tjetër qeveria edhe pse në fushatë elektorale ka premtuar se do të ndajë Grantin e katërt” për komunat, nuk e ka ndarë atë, dhe kur i ka publikuar ndarjet buxhetore të cilat shkojnë nëpër komuna përmes ministrive sërish e kemi një disfavor për ato komuna që nuk udhëhiqen nga Lëvizja Vetëvendosje. Një shembull konkret, Prizreni dhe Prishtina bashkë morën më pak se Podujeva që është një komunë relativisht e vogël dhe ky është një tregues i një qasje jo serioze, por le të shpresojmë se në të ardhmen do të kemi përmirësime në këtë drejtim”, thotë Totaj.

Kritika për këtë pati edhe kryetari i Skenderajt, Fadil Nura. Ai thotë se krijimi i këtij granti ishte një premtim që ka rrjedhur në kuadër të fushatës.

“Kjo ka qenë në kuadër të programit të qeverisë, por që nuk është funksionalizuar ajo pjesë dhe nuk e di arsyen pse. Por, e shoh kryesisht një premtim që ka rrjedhur në kuadër të fushatës”, thotë Nura.

Edhe kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi thotë se ndonëse granti i katërt” është premtuar nga Qeveria ai është tërhequr nga Ligji për financat lokale dhe i njëjti nuk është krijuar ende.

Ibrahimi nënvizon po ashtu se shumica absolute e kryetareve vlerësojnë se gjatë ndarjes buxhetore për komuna, mjetet financiare të cilat shkojnë nëpër ministri të linjës ka pabarazi në ndarjet buxhetore.

“Granti i katërt” dhe granti për shërbime sociale janë akomoduar në projektligjin për financa lokale, projektligj ky i cili nuk është duke u shtyrë apo nuk është duke e vazhduar procesin për miratim në Qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse ministri Hekuran Murati e ka tërheq këtë projektligj në vitin 2022. Dhe “Granti i katërt” edhe pse ka qenë zotim i LVV-së gjatë fushatës parazgjedhore të vitit 2021 nuk është realizuar deri më tani. Shumica absolute e kryetareve vlerësojnë se gjatë ndarjes buxhetore për komuna, mjetet financiare të cilat shkojnë nëpër ministri të linjës ka pabarazi në ndarjet buxhetore. D.m.th për disa komuna qeveria ka dhënë mjete më shumë se sa për komunat tjera në investime kapitale”, thotë Ibrahimi.

Vetëvendosje, fillimisht Grantin e katërt e pati quajtur për transformimin zhvillues të komunave. Sipas premtimit të LVV-së, përmes këtij granti, në katër vitet e ardhshme, komunave do t’u alokohen 600 milionë euro, dhe komunat do të vendosin vetë për alokimin e këtyre shumave për projekte të ndryshme kapitale.

Në zgjedhjet lokale që u mbajtën në vjeshtën e vitit 2021, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar vetëm në katër komuna, në Gjilan, Kamenicë, Shtime dhe në Podujevë.

Partia Demokratike e Kosovës, qeverisë në Prizren, Drenas, Kaçanik, Vushtrri, Mitrovicë e Jugut, Skënderaj, Ferizaj dhe në Han të Elezit.

Ndërkaq, Lidhja Demokratike e Kosovës në Prishtinë, Fushë Kosovë, Istog, Viti, Junik, Dragash, Lipjan dhe në Pejë. Dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës udhëheq në Gjakovë, Klinë, Rahovec, Deçan dhe në Suharekë./kp