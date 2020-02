Grand Slam Paris: Distria Krasniqi fiton medaljen e artë, fiton finalen kundër Giuffrida

Krasniqi, e cila në këtë kompeticion garoi në kategorinë -52 kilogramë, ku zakonisht garon Majlinda Kelmendi, arriti të linte nën hije mungesën e ‘mbretëreshës’, shkruan lajmi.net.

Raundin e parë, Krasniqi e kaloi pa kundërshtare, kurse në raundin e dytë dhe ndeshjen e saj të parë në këtë ditë të madhe, ajo mposhti algjerianen Faiza Aissahine.

Në raundin e tretë, Krasniqi mposhti francezën Penelope Bonna, për të dalur fituese e ‘Pool A’, shkruan lajmi.net.

Shkëlqimi i xhudistes kosovare vazhdoi edhe në gjysmëfinale, kur ajo pati përballë xhudisten nga Brazili, Sarah Menezes, me fitoren ndaj të cilës siguroi biletën për finale, ku e takonte Odette Giuffridan.

As xhudistja nga Italia nuk ishte e aftë për ta ndalur luaneshën kosovare, e cila sot kishte një mision të qartë – medaljen e artë. Distria arriti të fitonte në këtë finale, për të shtuar një medalje ari më shumë në të arriturat e saj dhe Kosovës, si dhe për të grumbulluar pikë të vlefshme olimpike.

Trajneri Driton ‘Toni’ Kuka sigurisht se duhet të jetë shumë i kënaqur me paraqitjen e Distrias, por edhe me punën e tij të jashtëzakonshme me xhudistet tona. /Lajmi.net/