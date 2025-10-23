Grafitet për UÇK-në, tifozët e KB Bashkimit ndalohen nga policia e Malit të Zi
Policia në Hercegnovi të Malit të Zi, ka ndaluar rrethuar një autobus me shtetas kosovarë, që raportohet se janë tifozë zë KB Bashkimit. “Arpaxhikët” ishin duke u kthyer nga Italia për në Kosovë, kur, siç raportojnë mediat në Mal të Zi, ata kanë ndaluar për pushim në një lokacion të quajtur Meljine. Ata thuhet se…
Sport
Policia në Hercegnovi të Malit të Zi, ka ndaluar rrethuar një autobus me shtetas kosovarë, që raportohet se janë tifozë zë KB Bashkimit.
“Arpaxhikët” ishin duke u kthyer nga Italia për në Kosovë, kur, siç raportojnë mediat në Mal të Zi, ata kanë ndaluar për pushim në një lokacion të quajtur Meljine.
Ata thuhet se kanë shkruar grafite me akronimin UÇK-së.
Si pasojë, policia malazeze jozyrtarisht ka thënë për mediat atje se dy persona janë shoqëruar në stacion policor.
Më poshtë, shihni disa pamje nga ky rast: