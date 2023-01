Grafite me emërtimin e grupit paramilitar rus ‘Wagner’ në objektin e shkollës ‘Aziz Sulejmani’ në veri Në Mitrovicën e Veriut, në objektin e shkollës fillore “Aziz Sulejmani”, janë gjetur mbishkrime me emërtim të grupit paramilitar rus Wagner. Në dy objekte brenda shkollës ky grafit është shkruar me të kuqe me shkronja të mëdha nga persona të panjohur. Bëhet e ditur se gjatë barrikadave në veri të Kosovës, të cilat i kanë…