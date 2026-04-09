Graçanicë, hiqen flamujt serbë me vendim të ministrit Elbert Krasniqi
Lajme
Punëtorët e një kompanie private shqiptare, të shoqëruar nga Policia e Kosovës, mbrëmjen e sotme kanë larguar flamujt serbë që ishin vendosur përgjatë rrugës kryesore në Graçanicë këtë mëngjes.
Media në gjuhën serbe në Kosovë, “Radio Kim”, raportoi se kjo po bëhet me urdhër të Ministrit të Administratës dhe Vetëqeverisjes Lokale, Elbert Krasniqi.
Siç raporton ky medium, mëngjesin e sotëm, flamujt e vjetër serbë u zëvendësuan me të rinj në shtyllat e ndriçimit, dhe ato u vendosën gjithashtu përgjatë rrugës Graçanicë-Llapnasellë me urdhër të Kryetarit të Komunës së Graçanicës, Novak Zhiviq, transmeton klankosova. Zhiviq konfirmoi për “Radio Kim” këtë mbrëmje se flamujt u zëvendësuan këtë mëngjes me iniciativën e tij.
Ai shtoi se sonte mori një përgjigje nga komandanti i stacionit të policisë së Graçanicës se flamujt po hiqeshin bazuar në vendimin e ministrit Krasniqi.
“Iniciativa ime ishte të zëvendësoja flamujt, në prag të festës. Ishin të grisur dhe të konsumuar. E pyeta komandantin sepse kemi të drejtë të shfaqim simbolet. Sonte komandanti më tha se heqja e flamujve është kërkuar nga Ministri Elbert Krasniqi, dhe punëtorët që po i heqin po sigurohen nga Policia e Kosovës nga Prishtina”, tha Zhiviq për “Radio Kim” dhe shtoi se do ta informonte bashkësinë ndërkombëtare për gjithçka.
Ai shtoi se do të niste një iniciativë që Kuvendi Komunal i Graçanicës të miratojë një vendim për vendosjen e flamujve serbë në Graçanicë.