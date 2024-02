Grabovci për rastin “Pronto”: Jam larguar për t’i hapur rrugë drejtësisë, PDK-ja e fjetur që pret për t’u zgjuar

“PDK-ja ka një potencial të jashtëzakonshëm është një subjekt me një traditë dhe me merita të jashtëzakonshme. E them me kënaqësi shumë të madhe dhe me krenari se lidershipi i PDK-së identifikohet me ndryshime të mëdha historike në të cilat ka kaluar vendi ynë, qoftë para luftës, gjatë luftës por edhe pas luftës. Realiteti ndryshon, andaj ne duhet të ndryshohemi të gjithë të përshtatemi me kohën me rrethanat por njëkohësisht t’i identifikojmë kërkesat e momentit dhe t’u përgjigjemi atyre kërkesave me mjete adekuate. Nëse më pyet a jam i pakënaqur sepse mendoj se PDK ka potencial të jashtëzakonshëm të gatshëm e kam quajt disa herë të fjetur që pret për t’u zgjuar për të marrë përgjegjësi, detyra dhe për t’i materializuar ato dhe të gjithë këto në shërbim të proceseve”, thotë tutje Grabovci.

Ndërsa për mundësinë që kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj t’i bashkohej PDK-së, Grabovci e quan proces të mbyllur. Thotë se Limaj e ka bërë zgjedhjen e tij.

“Janë shumë arsye absolutisht kam një të kaluar me Fatmir Limajn të luftës dhe të pas luftës ndihemi mirë mendoj se në PDK e kam vlerësuar atëherë sot dhe nesër. PDK ka nevojë për të gjithë askush nuk është i tepërt në PDK mirëpo zoti Limaj ka zgjedh rrugën e vetë, unë i përshëndes dhe u dëshirojë sukses që të dytë i kam pas bashkëluftëtarë kem të kaluar të përbashkët dhe unë besoj se kur të janë në pyetje proceset pa marrë parasysh disa se ku zhvillohen aktivitetet në thelb në sens ata do i mbrojnë dhe do jenë në shërbim të proceseve në rastin konkret shtetit të Kosovës”

“Zoti Limaj e ka bërë zgjidhjen e vetë unë nuk kam çka me e komentu më tepër.”