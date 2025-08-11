Grabitje nën kërcënimin e thikës në Prishtinë – dy të dyshuar marrin 600 euro dhe arratisen
Një rast grabitjeje është raportuar të dielën në Prishtinë, ku dy persona të dyshuar kanë sulmuar një qytetar nën kërcënimin e thikës dhe i kanë marrë 600 euro para të gatshme.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:56, sipas raportit të Policisë së Kosovës.
“Është raportuar se dy persona të dyshuar, nën kërcënimin e thikës, nga viktima mashkull kosovar kanë marrë 600 euro dhe janë larguar në drejtim të panjohur,” thuhet në njoftimin zyrtar.
Fatmirësisht, nuk raportohet për ndonjë lëndim fizik të viktimës.
Rasti është klasifikuar si “Grabitje” dhe njësitet hetimore janë duke punuar për identifikimin dhe kapjen e të dyshuarve.