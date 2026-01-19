Grabitet një argjendari në Prishtinë, Policia në vendngjarje

Mbrëmë gjatë natës, është grabitur argjendaria “Oxa Gold” në kryeqytet. Në vendngjarje tani ndodhen Policia dhe Forenzika, shkruan lajmi.net. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë dhënë ende informacione. Ne do t’iu mbajmë të informuar në lidhje me rastin. /Lajmi.net/  Fotografi:

Lajme

19/01/2026 12:36

Fotografi:

