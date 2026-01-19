Grabitet një argjendari në Prishtinë, Policia në vendngjarje
Mbrëmë gjatë natës, është grabitur argjendaria “Oxa Gold” në kryeqytet. Në vendngjarje tani ndodhen Policia dhe Forenzika, shkruan lajmi.net. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë dhënë ende informacione. Ne do t’iu mbajmë të informuar në lidhje me rastin. /Lajmi.net/ Fotografi:
