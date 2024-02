Goxhaj për Kurtin: Po tallet me Kosovën dhe popullin e tij

Ish-ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Dritan Goxhaj, në televzionin A2 CNN ka folur për politikën në Kosovë.

E përderisa tema më e nxehtë është ajo e Asociacionit, Goxhaj thotë se Kurti po bënë një lojë, e që ka për qëllim të ua hedhë fajin ndërkombëtarëve se gjoja ata e bënë Asociacionin e Komunave me shumicë serbe.

“Kjo është loja që po lozin gjithë se bashku, për të bërë implementimin e këtij Asociacioni në mënyrë legjitime e graduale por edhe të dhunshme, në mënyrë që Kurti të justifikohet në mënyrë që shiheni, nuk kemi çka bëjmë, pra e bënë ndërkombëtarët, nuk kemi çka bëjmë”, tha ai.

Ushtaraku shqiptar tutje ndale edhe te gjuha që përdorë Kurti në parlamentin e Kosovës.

Ai thotë se kryeministri i Kosovës po tallë popullin e tij.

“Edhe daljet e Kurtit në parlament herët e fundit janë që, që bënë pyetje retorike që thotë se si e keni nënshkruar ju ta nënshkruaj edhe ju, këto janë lojëra, tallje të Kurtit që bënë, ai vetës po i duket sikur po tallet me parlamentin e Kosovës, në realitet është duke u tallur me Kosovën dhe me popullin e Kosovës”, u shpreh Goxhaj./Lajmi.net