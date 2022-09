Gosens: U befasuam ndaj Bayernit, ata kishin dyfishin e intensitetit tonë Robin Gosens ka folur lidhur me paraqitjen e skuadrës së Inter ndaj Bayern Munich. Inter mposhtej nga Bayern në kuadër të Champions League dhe sipas mbrojtësit gjerman, Robin Gosens, italianët nuk ishin as afër ritmit të kampionëve të Gjermanisë. Gjermani bëri të ditur se pas ndeshjes, lojtarët e Inter ishin të befasuar me ritmin që…