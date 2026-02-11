Gorani: Kisha pas qejf me jetu në Kosovën që Kurti e prezantoi

Opinionisti Dukagjin Gorani e ka komentuar ekspozenë e Albin Kurtit para prezantimit të kabinetit qeveritar. Gorani ironizoi me ato që i tha kryeministri Albin Kurti, ndërsa i pati disa fjalë edhe për opozitën, transmeton Klankosova.tv “Sa për ekspoze, edhe unë kisha pas qejf me jetu në atë Kosovë, që e ilustro kryeministri, meqenëse prej atyre…

Lajme

11/02/2026 23:17

Opinionisti Dukagjin Gorani e ka komentuar ekspozenë e Albin Kurtit para prezantimit të kabinetit qeveritar.

Gorani ironizoi me ato që i tha kryeministri Albin Kurti, ndërsa i pati disa fjalë edhe për opozitën, transmeton Klankosova.tv

“Sa për ekspoze, edhe unë kisha pas qejf me jetu në atë Kosovë, që e ilustro kryeministri, meqenëse prej atyre sukseseve qe ishin zbatu e kriju dhe premtimeve që u jepën sonte, mendoj që jam njeri me fat që e kom ndërmend me vazhdu e me jetu në vitet e ardhshme. Unë mendoj që do të jetë vazhdimësi e qeverisjes së tij.”, tha ai në “Rubikon”.

