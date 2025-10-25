Goooooool: Fisnik Asllani i pandalshëm, realizon edhe ndaj Heidenheim
Hoffenheimi ka shënuar golin ndaj Heidenheimit në Bundesliga. Dhe ishte po ai, sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani i cili realizoi në minutën e 18-të. Për Asllanin është goli i 5-të i sezonit në Bundesliga dhe është një nga sulmuesit më në formë aty. VIDEO
