GOOOOOOOL – Drita e dyfishon epërsinë në Bukuresht, Manaj fundos rumunët

07/08/2025 21:51

Ekipi i Dritës ka arritur të shënojë golin e dytë kundër FC Steauas së Bukureshtit.

Ishte Arb Manaj ai që, në minutën e 50-të, realizoi pas një asistimi të saktë nga Blerim Krasniqi, shkruan lajmi.net.

Kjo është ndeshja e parë në kuadër të gjysmëfinaleve kualifikuese për Ligën e Evropës.

Ndeshja e dytë do të zhvillohet në Kosovë javën e ardhshme./lajmi.net/

