GOOOOOOOL – Drita e dyfishon epërsinë në Bukuresht, Manaj fundos rumunët
Ekipi i Dritës ka arritur të shënojë golin e dytë kundër FC Steauas së Bukureshtit.
Ishte Arb Manaj ai që, në minutën e 50-të, realizoi pas një asistimi të saktë nga Blerim Krasniqi, shkruan lajmi.net.
Kjo është ndeshja e parë në kuadër të gjysmëfinaleve kualifikuese për Ligën e Evropës.
Ndeshja e dytë do të zhvillohet në Kosovë javën e ardhshme./lajmi.net/