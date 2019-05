‘Google Stadia’, platforma që do të mundësojë luajtjen e të gjitha video-lojërave

Në këtë platformë do të jetë e mundshme të luhen të gjitha llojet e video-lojërave në shfletuesin ‘Google Chrome’ pa ndonjë konzolë.

Megjithatë, kriter i luajtjes së këtyre lojërave do jetë interneti i shpejtë, transmeton lajmi.net.

Në një cicërimë në ‘Twitter’ nga Google Stadia, është kuptuar se kjo platformë është pranë lansimit.

Google do të zbulojë të gjitha informacionet në lidhje me Stadian në panairin ndërkombëtar të video-lojërave “International Gaming Expo ‘E3”, i cili do mbahet më 11 qershor. /Lajmi.net/