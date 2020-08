Goli i Ibrahimit i jep fitoren Shkëndijës

Skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka vuajti jo pak për të marrë fitoren në këtë transfertë, pasi vendasit u mbrojtën me forca të shumta dhe lanë pak hapësira për lojë, por sulmuesi 33-vjeçar Ibraimi ia doli të thyejë mbrojtjen kundërshtare dhe të shënojë golin me vlerë 3-pikëshe.

Kjo ishte fitorja e dytë radhazi e Shkëndijës, që pas 3. Javësh kampionat, kryeson me 7 pikë, po aq sa ka edhe skuadra tjetër shqiptare, Shkupi.

Ndërkohë gjeti fitoren e parë në kampionat edhe skuadra tjetër shqiptare, Renova, që mposhti Akademinë Pandev me shifrat 2-0. Ekipi nga Xhepçishti vinte pas dy barazimeve radhazi dhe me 3 pikët e marra sot ngjitet përkohësisht në vendin e tretë me 5 pikë.