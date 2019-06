Goli i Cristiano Ronaldos ndaj United më i miri në Ligën e Kampionëve

Ylli portugez kësaj radhe ka fituar çmimin e ‘Golit më të mirë’ të këtij edicioni në Ligën e Kampionëve.

Goli i 34-vjeçarit i shënuar në fazën e grupeve ndaj Manchester United është zgjedhur si më i miri nga vëzhguesit teknik të UEFA-s, përcjell lajmi.net.

Futbollisti i Juventusit realizoi një gol fantastik, pas një asistimi të mrekullueshëm nga Leonardo Bonucci.

Ndryshe, Juve u eliminua në fazën çerekfinale të LK pas një super paraqitje nga Ajax Amsterdam.

Synimi kryesor i kampionit të shumëfishtë italian mbetet triumfi në kompeticionin më të rëndësishëm evropian për klube. /Lajmi.net/

That Ronaldo goal vs Man United from every angle!

🎥📸📹🏟

😍#VMSport #UCL pic.twitter.com/exk10jJROf

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 23, 2018