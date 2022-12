Golden State mposhten nga Indiana Pacers Golden State Warriors kanë pësuar humbje në NBA. Liga më e fortë e basketbollit në botë, NBA, ka dhuruar një tjetër befasi, me skuadrën e Indiana Pacers që mposhti Golden State Warriors, me rezultatin 125:119, shkruan lajmi.net. Golden State u udhëhoqën nga Steph Curry, i cili kontribuoi me 38 pikë në këtë ndeshje. Mirë bëri…