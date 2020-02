Gold Ag ia plotëson dëshirën djaloshit të paralizuar

View this post on Instagram

Në Dejnë të Rahovecit në vizitë te Alberti që shumë kohë më kishte kërkuar ta takoj.Alberti është operuar në Turqi por qe shumë vite është i paaftë për të ecur e qëndruar ulur.Lusim Zotin që sa më shpejtë ti gjendet ilaçi dhe Alberti të ngrihet në këmbë.Ai të gjithëve po ua thoshte të njejtën fjalë “Goldi është vllau jem” ❤️ Zot na fal kur ankohemi 🤲🏼