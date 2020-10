Gold AG bashkëpunon me Dava Gjergjin për këngën e re

View this post on Instagram

Nesër në ora 20:00 vjen kënga e re me videoklip “Bylbyli i Tropojës” në bashkpunim me këngëtaren e fëmijërisë time Dava Gjergji.Kënga i kushtohet dëshmorit të Tropojës Bylbyl Breçanit, i cili ra për të mos vdekur kurrë në Kosharen legjendare, dhe shpresoj që do të pëlqehet nga mbarë populli shqiptarë. Teksti e muzika: Arian AGUSHI Orkestrimi: Fatos Canolli Video: Mirton Xhekaj Fotografi: Krenar Halimi