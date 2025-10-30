Gola e fton Shefqet Shehun e LDK-së në takim për një koalicion të mundshëm: Gjakova ka nevojë për frymë të re, jo për marrëveshje të vjetra
Kandidati i VV-së për kryetar të Gjakovës, Ardian Gola do të vazhdoj garën me kundërkandidatin e tuj nga AAK, Ardian Gjinin, në balotazh për të fituar udhëheqjen e kësaj komune.
Në këtë komunë, ende nuk është zyrtarizuar asnjë koalicion ndërsa një të tillë, po e kërkon Gola me kryetarin e LDK-së në Gjakovë dhe kandidatin për kryetar të kësaj komune.
Përmes një letre, Gola i ka thënë Shehut se Gjakova ka nevojë “për frymë të re e jo për marrëveshje të vjetra”.
Ai e ka ftuar Shehun për një takim.
“Ftesa jonë drejtuar juve, si degë e LDK-së në Gjakovë, është për një bashkëpunim të sinqertë dhe parimor, që buron nga interesi i të gjithë qytetarëve të komunës e jo nga hakmarrjet politike ose ndarjet partiake. Ne nuk kërkojmë marrëveshje për pushtet, por bashkim për drejtësi, barazi dhe zhvillim. Në vend të vazhdimit të status quo-së që i mban qytetarët peng të pak duarve, bashkë me LDK-në mund ta kthejmë Gjakovën në shembull të një rotacioni demokratik për tërë Kosovën. Ndryshimin shumë të nevojshëm në Gjakovë mund ta arrijmë bashkërisht, përmes një koalicioni që reflekton interesat jetikë të Gjakovës e jo agjenda qendrore të formacioneve tona politike. Përndryshe, kurthoheni brenda paradokseve politike të së tashmes duke e vështirësuar ndërtimin e së ardhmes për qytetarët tanë. Andaj, le ta bëjmë këtë hap si dy forca që ndahen në shumëçka, por bashkohen në një gjë thelbësore: kthimin e Gjakovës në duart e qytetarëve të saj. Me shpresën që do t’i bashkëngjiteni ndryshimit, iu ftoj që bashkërisht, në të dy, me ekipet tona profesionale, të takohemi dhe ta konkretizojmë marrëveshjen për ndryshim”, thuhet në këtë letër.
Letra e plotë: