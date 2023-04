Gol në minutat e fundit, Liverpooli mposht Tottenhamin me spektakël në fund Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të madhe në shtëpi ndaj Tottenham Hotspur me rezultatin 4 me 3, e vlefshme për javën e 34-të në Premier League. Ekipi i Jurgen Klopp ishte më e mirë në pjesën e parë, ku për 15 minuta shënoi tre gola, shkruan Lajmi.net Golat në pjesën e parë për “The…