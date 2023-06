Gol fantastik nga talenti gjeorgjian, kaloi mbrojtjen e Holandës si në “bahçe të babës”

Pjesa e parë u mbyll me rezultatin e barabartë 1 me 1, shkruan Lajmi.net

Të parët që kaluan në epërsi ishin gjeorgjianët me anë të talentit, Zuriko Davitashvili.

22-vjeçari realizoi një gol tejet të bukur në minutën e 42’të, pasi kaloi pothuajse gjithë mbrojtjen e kundërshtarëve.

Kurse goli i barazimit i shënua në mesfushori i Ajaxit, Kenneth Taylor në fund të pjesës së parë./Lajmi.net/

ZURIKO DAVITASHVILI 🇬🇪(2001) BREAKS THE DEADLOCK WITH AN ABSOLUTE GOLAZO!!!

WHAT A SENSATIONAL GOAL!!!!

TRULY STUNNING!!!#U21Europic.twitter.com/D539tFb74k

— Football Report (@FootballReprt) June 27, 2023