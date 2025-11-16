Gol: Anglia kalon në avantazh ndaj Shqipërisë Anglia ka shënuar golin e avantazhit ndaj Shqipërisë. Golin e avantazhit në këtë duel e ka shënuar Harry Kane. Kane shënoi pas 74 minutave lojë. Rezultati aktual i takimit është 0-1. Sport 16/11/2025 19:37 Anglia ka shënuar golin e avantazhit ndaj Shqipërisë. Golin e avantazhit në këtë duel e ka shënuar Harry Kane. Kane shënoi pas 74 minutave lojë. Rezultati aktual i takimit është 0-1. Artikuj të ngjashëm November 16, 2025 Shqipëria pranë golit, zverdhet Ramadani – ndali sulmuesin më të rrezikshëm... November 16, 2025 Formacionet Shqipëri-Angli November 16, 2025 Karim Adeyemi e Loredana gjobiten mbi 400 mijë euro November 16, 2025 Kosova rikthehet në stërvitje me moral të lartë pas fitores historike... November 16, 2025 Ademi: U zgjuam nga gjumi, por jo nga ëndrra – ... November 16, 2025 “U zgjuam dhe kuptuam që nuk është ëndërr” Lajme të fundit Osmani kërkon rol udhëheqës të Gjermanisë për integrimin... Tahiri: Zgjedhjet lokale treguan se askush nuk është... Marrëveshja për Industrinë e Mbrojtjes, Shqipëria dhe Italia... Altin Krasniqi falënderon protestuesit në Strasburg: Edhe pse...