Gol: Anglia kalon në avantazh ndaj Shqipërisë

Anglia ka shënuar golin e avantazhit ndaj Shqipërisë. Golin e avantazhit në këtë duel e ka shënuar Harry Kane. Kane shënoi pas 74 minutave lojë. Rezultati aktual i takimit është 0-1.

16/11/2025 19:37

