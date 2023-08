“Goditja” vazhdon në Pejë, sekuestrohen katër armë – arrestohen shtatë persona Drejtoria Rajonale të Policisë në Pejё, duke përfshirë tё gjitha njёsitet dhe Stacionet policore në zbatim të planit operativ “Goditja” nga data 11.08 deri me 14.08. 2023, po vazhdon me implementimin e planit operativ “Goditja” me detyra dhe aktivitete bazuar nё kёtё plan. Kryesisht në zona ku ka më shumë lokale, kafiteri, bare nate, tё…