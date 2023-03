Goditja e tij ishte e fuqishme por shkoi jashtë portës, reagimi i tifozëve është epik

Futbollisti i Chelseat, Hakim Ziyech pati një goditje të fuqishme drejt portës kundërshtare, por topi shkoi jashtë golit, shkruan Lajmi.net

Edhe pse nuk shkoi në portë, reagimi i tifozëve marokien ishte epik – dhe goditja e lojtarit i pëlqeu sikur të ishte një gol.

Kombëtarja e Marokos miqësoren e parë të muajit mars e fituan me rezultatin 2 me 1 ndaj Brazilit./Lajmi.net/

When I say Moroccan people will support ziyech no matter what, I MEAN IT pic.twitter.com/up2Z6tJjlx

— sara 🦉 (@_whereissara) March 28, 2023