Goditi për vdekje me kamion 56 vjeçarin në Vushtrri: Dërgohet në mbajtje i dyshuari Të premten në mbrëmje në Vushtrri u godit për vdekje një këmbësor 56 vjeçar. Dje Policia e Kosovës njoftuan se kanë arrestuar të dyshuarin, shkruan lajmi.net. Ndërsa sot nga policia njoftojnë se i dyshuari është dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorit. “Stanovcë, Vushtrri 05.01.2024-16:43. Lidhur me rastin, është arrit të identifikohet dhe të arrestohet…