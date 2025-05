Goditet rrjeti i kontrabandës– Sekuestrohen 7.65 tonë vajra motorike, dyshohet se janë me prejardhje nga Irani Policia e Kosovës, bashkë me Doganën e Kosovës ka realizuar një operacion të suksesshëm në komunën e Vitisë, pas pranimit të informatave relevante. Me urdhër të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan gjatë operacionit të kontrollit në një depo private, janë sekuestruar rreth 7.65 tonë vajra motorike, të dyshuara si të kontrabanduara nga Maqedonia e…