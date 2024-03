Goditet me kamion për grumbullimin e mbeturinave njëri nga punëtorët – Detaje nga policia Gjatë ditës së djeshme një punëtor i një kompanie për grumbullimin e mbeturinave, ka goditur me kamion një punëtor tjetër. Sipas raportit të policisë, kjo kishte ndodhur nga pakujdesia, shkruan lajmi.net. Viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim në QKUK. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është…