Goditën me shishe qelqi modelen Klea Prenga – Prokuroria kërkon 3 vite burg për Mariela Berishën, 3 vite shërbim prove për Antonelën Prokuroria ka kërkuar tre vite burg për Marinela Berishën, e cila së bashku me motrën e saj, Antonelën, goditën me shishe qelqi Klea Prengën në një restorant gushtin e vitit të kaluar. Po ashtu, prokuroria ka kërkuar tre vite shërbim prove për Antonela Berishën. Dy motrat Berisha u dorëzuan në tetor të vitit të kaluar…