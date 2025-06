Glauk Konjufca: Nuk e përjashtoj që për dy javë mund të konstituohet Kuvendi

Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, në emisionin CONTEXT në ATV, tha se Vetëvendosje është e vendosur të vazhdojë përpjekjet për konstituimin e Kuvendit dhe nuk e përjashton mundësinë që kjo të ndodhë shumë shpejt.

Sipas tij, më mirë është që Kuvendi të konstituohet në fund të qershorit sesa vendi të shkojë në zgjedhje të reja që do ta vononin gjithçka deri në dhjetor.

“Nuk e përjashtoj që javën tjetër, ose për dy javë mund të zgjidhet kjo. A është më mirë që ta kemi në mes qershorit ose në fund të qershorit prapë një konstituim të Kuvendit, apo të shkojmë në zgjedhje, të cilat nuk do të mund të ishin para fundit të gushtit apo fillimit të shtatorit dhe të mos kemi konstituim të Kuvendit prapë në dhjetor”, tha Konjufca.

Ai tha se kriza aktuale duhet parë si mundësi për përmirësimin e sistemit kushtetues dhe forcimin e demokracisë.

“Ndoshta kjo është edhe një krizë, të cilën po e përjetojmë me na shty me mendu se qysh do të ishin pastaj zgjidhjet e ardhshme për me evitu skenarin ma të keq të mundshëm apo bllokada të llojit të tillë. Tekefundit edhe kjo është pjesë e shtetndërtimit… edhe nuk e konsideroj të parëndësishme”, u shpreh Konjufca.