Gjyshinca mohon lajmin se do të largohet nga politika: VVazhdojmë përpara Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Gazmend Gjyshinca ka demantuar lajmin se po largohet nga politika. Ai ka paralajmëruar se do të përgjigjet këtyre “shpifjeve” përmes rrugëve ligjore. “Lajmi i raportuar pak minuta më parë në TV KLAN KOSOVA, ku përmendet emri im, është lajm i rremë. Nuk pasqyron aspak të vërtetën, kësaj shpifje do ti përgjigjem…