Gjyqtarit që drejtoi finalen e Kupës së Botës i besohet ndeshja Manchester City – Real Madrid

Shtëpia më e madhe e futbollit evropian, UEFA ka bërë delegimin e gjyqtarëve për ndeshjet e kthimit në fazën gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.

Padyshim sfida kryesore do të jetë në “Etihad Stadium” me Manchester Cityn dhe Real Madridin që e zhvillojnë aktin e dytë të mërkurën nga ora 21:00, shkruan lajmi.net.

Sfidën kthyese në Angli do ta drejtojë treshja polake me në krye Szymon Marciniak. Ai do të ndihmohet edhe nga Pawel Sokolnicki dhe Tomsz Listkiewicz.

Szymon Marciniak ishte gjyqtar kryesor edhe në finalen e Kupës së Botës midis Argjentinës dhe Francës që u mbajt në Katar në fund të vitit të kaluar.

Kujtojmë se ndeshja e parë në mes Real Madridit dhe Manchester Cityt u mbyll 1:1 në stadiumin “Santiago Bernabeu”./Lajmi.net/