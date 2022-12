Gjyqtari i finales së Kupës së Botës i përgjigjet kritikave për golin e Messit

Marciniak, arbitri i finales së Kupës së Botës, i është përgjigjur pretendimeve se goli i Messit në kohën shtesë duhet të anulohej.

Bëhet fjalë për golin e Messit që çoi rezultatin 3-2 në kohën shtesë përpara se penalltia e dytë e mbrëmjes nga Kylian Mbappe të bënte rezultatin 3-3.

Mediat franceze pas ndeshjes pretenduan se goli i tretë i Argjentinës nuk duhej të qëndronte për shkak të ndërhyrjes së zëvendësuesve në fushë – një pretendim që atëherë është hedhur poshtë dhe Marciniak ofroi një përgjigje brilante kur u pyet.

“Francezët nuk e përmendën këtë foto, ku mund të shihni se si janë shtatë francezë në fushë kur Mbappe shënon një gol”, tha zyrtari polak, duke mbajtur një foto të shkeljes për gazetarët.

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:

"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN

— Zach Lowy (@ZachLowy) December 23, 2022