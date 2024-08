Gjyqtari Hasan Kryeziu caktohet nënkryetar i Gjykatës Komerciale Me propozim të kryetarit të Gjykatës Komerciale të Kosovës, Mahir Tutuli, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka caktuar gjyqtarin Hasan Kryeziu nënkryetar të Gjykatës Komerciale. Gjyqtari Hasan Kryeziu është caktuar nënkryetar i Gjykatës Komerciale, me mandat të njëjtë sikurse mandati i Kryetarit të Gjykatës Komerciale. “Në rolin e nënkryetarit, z. Kryeziu do të mbështesë kryetarin e…