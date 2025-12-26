Gjyqtarët e Departamentit Special do të kompensohen me nga 170 euro shtesë për rrezikshmëri në punë

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) mori vendim që gjyqtarët e Departamentit Special, të dy niveleve të kompensohen me nga 170 euro në muaj, për rrezikshmëri dhe ndjeshmëri në punë. Ky vendim u mor në mbledhjen e 357-të të premten, raporton “Betimi për Drejtësi“. Në mbledhjen e 357-të, duke u bazuar në propozimin e kryetares së…

26/12/2025 13:17

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) mori vendim që gjyqtarët e Departamentit Special, të dy niveleve të kompensohen me nga 170 euro në muaj, për rrezikshmëri dhe ndjeshmëri në punë.

Ky vendim u mor në mbledhjen e 357-të të premten, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Në mbledhjen e 357-të, duke u bazuar në propozimin e kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, ka caktuar Diora Bajramin, nënkryetare të kësaj Gjykate.

Mandati i nënkryetares, përkon me atë të kryetares së gjykatës dhe fillon më 26 dhjetor 2025.

Diora Bajrami është gjykatëse në Departamentin e Përgjithshëm– Divizioni Penal, në Gjykatën Themelore në Prizren.

