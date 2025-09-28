Gjykimi në Hagë, Rama: Ka shkelje të panumërta, nuk duhet qëndruar duarkryq
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka deklaruar se në gjykimin e ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit, po ndodhin shkelje të rënda dhe të vazhdueshme të standardeve demokratike të procesit.
Mbrëmë, në një intervistë ekskluzive në “Jehona Politike” në Klan Kosova, Rama shtoi se gjykimi në Hagë nuk është proces demokratik qysh nga fillimi.
“Ajo që mund të bëjmë institucionalisht është të nxjerrim në pah shkeljet shumë të rënda dhe të vazhdueshme të standardeve demokratike të procesit. Që procesi gjyqësor nuk është demokratike, është shumë, shumë e rëndë”.
“I gjithë procesi nuk është demokratik, qysh nga fillimi. Që nga marrja e një presidenti të zgjedhur nga zyra, pa asnjë akzuë dhe kyçja e tij brenda në burg, tek mbajtja në burg me teorinë e kërcënimit potencial të dëshmitarëve, që nuk ka asnjë provë për asnjë lloj kërcënimi, dhe deri tek përgjimi në sallën e takimeve. Gjëra të paimagjinueshme, gjëra të pakuptueshme, që janë të panumërta”,u shpreh shefi i qeverisë së shtetit shqiptar.
Tutje, Rama thotë se Qeveria e Kosovës nuk ka bërë mjaftueshëm për këtë proces gjyqësor.
“Unë e kam ndjekur procesin nga kjo anë dhe shkeljet janë të panumërta. Në asnjë vend demokratik, një proces i tillë nuk do të kishte shkuar dot përpara kaq qetësisht për kaq vite, sepse organet përkatëse të qeverisjes së sistemeve gjyqësore, nuk do të qëndronin duarkryq përpara një procesi të tillë”, tha kryeministri Rama.