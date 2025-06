Gjykimi drejt fundit: Përplasje në Hagë për afatet e avokatëve për ta përgatitur mbrojtjen e krerëve të UÇK-së

Prokuroria e Specializuar e Hagës ka kritikuar ashpër një kërkesë të mbrojtjes së krerëve të UÇK-së për disa afate lidhur me dorëzimin e listave të dëshmitarëve.

Prokuroria, pavarësisht se kishte dorëzuar në ditën e fundit me mijëra materiale si prova, ka theksuar se mbrojtja duhet t’i respektojë afatet.

Prokuroria ka kërkuar që deri më 21 korrik, mbrojtja të prezantojë materialet dhe dëshmitarët për Prokurorinë.

Më pas, të përfundojë të gjithë dorëzimin e materialeve deri më 18 gusht, më së largu.

Deri më 18 gusht, Prokuroria ka kërkuar që të dorëzohen edhe listat e plota të dëshmitarëve.

Megjithatë, avokatët janë përgjigjur ashpër në kritikat e Prokurorisë.

“Kërkesa identifikoi pesë faktorë që demonstrojnë shkak të mirë për të ndryshuar afatet kohore, dhe lejet e Rregullës 107 ishin vetëm një nga këta faktorë. Sidoqoftë, përshkrimi i çështjes si “vetëm” leje të Rregullës 107 gabimisht përcakton vëllimin e punës së kërkuar për të marrë lejet dhe ndikimin më të gjerë të lejeve në përgatitje. Siç është padyshim në dijeni të ZPS-së, lejet ndikojnë në çdo fazë të procesit për dëshmitarët e prekur (leja fillestare për të folur me një dëshmitar, miratimi i çdo deklarate të propozuar, miratimi për të dëshmuar, miratimi për përdorimin e dokumenteve me një dëshmitar) dhe kanë një efekt rrjedhës në vendimet se në cilat materiale dhe dëshmitarë që nuk i nënshtrohen lejes së Rregullës 107”, thuhet në përgjigjen e mbrojtjes, raporton Nacionale.

“Për më tepër, disa ekipe të Mbrojtjes kanë pasur vështirësi në marrjen e bashkëpunimit nga ofruesit e Rregullës 107 dhe kanë përjetuar vonesa të konsiderueshme në marrjen e përgjigjeve ose materialeve të kërkuara, duke çuar në vonesa pasuese në përpunimin dhe përgatitjen e çështjes së Mbrojtjes. Për shembull, Mbrojtja e Thaçit kërkoi zbulimin e dokumenteve nga një ofrues në vitin 2022, por mbi 900 artikuj të kërkuar u zbuluan gjatë majit dhe qershorit 2025”, thuhet më tutje.

Kritikat e Prokurorisë, mbrojtja i ka quajtur të padobishme dhe hutuese.

“Përveç kësaj, parashtrimet e ZPS-së në lidhje me kohëgjatësinë e mbylljes së çështjeve të ZPS-së dhe Konferencave Përgatitore të Mbrojtjes janë të padobishme dhe hutuese”, thuhet më tutje.

20 deri në 25 dëshmitarë pritet t’i ketë mbrojtja e krerëve të Ushtrisë Çlirimtare në Gjykatën Speciale të Hagës.

Prej tyre, rreth 15 mund të ftohen për të dëshmuar ‘live’ në gjykatë.

Në një parashtrim të cilin e ka parë gazeta Nacionale, thuhet se mbrojtja e Thaçit mund të thërrasë deri në 12 dëshmitarë që do të dëshmojnë në Gjykatë, por që edhe ky numër mund të reduktohet.

Kurse, mbrojtja e Jakup Krasniqit do të ketë 10 dëshmitarë, prej të cilëve maksimalisht pesë do të dëshmojë në Gjykatën Speciale.

Aktualisht, mbrojtja e Veselit dhe Selimit nuk kanë planifikuar të ftojnë dëshmitarë.

“Pas konsultimeve midis ekipeve të Mbrojtjes gjatë javës së 9 qershorit 2025, aktualisht parashikohet që numri i përgjithshëm i dëshmitarëve të Mbrojtjes të mos jetë më shumë se 20 deri në 25. Nga këta dëshmitarë, afërsisht 15 mund të thirren për të dëshmuar drejtpërdrejt (ose viva voce ose në përputhje me Rregullën 154), ndërsa provat e dëshmitarëve të mbetur do të paraqiten në përputhje me Rregullat 153 ose 155. Konkretisht: Mbrojtja e Thaçit mund të thërrasë deri në 12 dëshmitarë drejtpërdrejt, megjithëse ka të ngjarë të jenë më pak; Mbrojtja e Krasniqit mund të thërrasë deri në 10 dëshmitarë, nga të cilët afërsisht pesë mund të thirren për të dëshmuar drejtpërdrejt; dhe as Mbrojtja e Veselit dhe as Mbrojtja e Selimit aktualisht nuk kanë ndërmend të thërrasin ndonjë dëshmitar, por po vazhdojnë hetimet dhe rezervojnë të drejtën për të shtuar dëshmitarë në Listat e tyre të Dëshmitarëve”, thuhet në dokument, raporton Nacionale.

Si rezultat, rasti i mbrojtjes do të jetë dukshëm më i shkurtër se që është menduar. Nga 9 muaj, rasti i avokatëve pritet të përfundojë për tre muaj.

Andaj, mbrojtja ka kërkuar që të ndryshohen disa afate që janë caktuar nga gjyqtarët.

Listën e dëshmitarëve, mbrojtja ka kërkuar ta dorëzojnë më 18 gusht.

Kurse, në javën që vjen gjatë 18 gushtit, të mbahet një konferencë përgatitore për rastin e mbrojtjes.

Në këtë parashtrim, avokatët kanë propozuar që dëshmitari i parë i mbrojtjes të ftohet për të dëshmuar në javën e 15 shtatorit.

Megjithatë, për këtë, pritet vendimi nga gjyqtarët e Speciales.

Aktualisht, procesi ka mbetur në mocionin e avokatëve të krerëve të UÇK-së për hudhjen e akuzave.

Krerët e UÇK-së kanë pasur kohë deri më 12 qershor për të dorëzuar mocionin, kurse vendimi i gjyqtarëve pritet kah mesi i korrikut. Prokuroria do të ketë kohë deri më 7 korrik për të dorëzuar përgjigjet.

“Më 5 qershor 2025, Trupi Gjykues në çështjen Thaçi dhe të tjerët lëshoi ​​një urdhër të rishikuar lidhur me caktimin e hapave të ardhshëm në këtë procedurë. Në vendimin e tij më të fundit mbi pranimin e provave të ZPS-së, të dorëzuar në mënyrë konfidenciale më 29 maj të këtij viti, Trupi Gjykues urdhëroi ekipet e Mbrojtjes të dorëzojnë mocionin e përbashkët në përputhje me rregullën 130, deri më 12 qershor, ndërsa ZPS-ja u urdhërua të dorëzojë përgjigjen e saj deri më 14 korrik. Megjithatë, në vendimin e sotëm, Trupi Gjykues e gjeti të përshtatshme, proprio motu (me iniciativën e vet), të zvogëlojë afatin kohor për përgjigjen e ZPS-së më 7 korrik.” – thuhet në njoftim.

Në rast se mocioni i mbrojtjes refuzohet, qoftë plotësisht apo pjesërisht, Mbrojtësi i Viktimave do të duhet të jetë i gatshëm të thërrasë dëshmitarët e tij që më 16 korrik. Po atë ditë, ekipet e mbrojtjes duhet të njoftojnë nëse do të paraqesin provat e tyre në vazhdim.

Gjithashtu, Trupi Gjykues ka planifikuar që Konferenca Përgatitore e Mbrojtjes të zhvillohet në javën që fillon më 21 korrik.

“Trupi Gjykues theksoi se aktualisht synon të nxjerrë vendimin e tij sipas rregullës 130 në javën që fillon më 14 korrik. Nëse Trupi Gjykues e refuzon mocionin e Mbrojtjes sipas rregullës 130 tërësisht ose pjesërisht, Mbrojtësi i Viktimave urdhërohet të përgatitet për të thirrur dëshmitarët e tij më 16 korrik, ndërsa ekipet e Mbrojtjes duhet të njoftojnë nëse synojnë të dorëzojnë provat e tyre deri më 16 korrik. Për më tepër, Trupi Gjykues aktualisht synon të mbajë Konferencën Përgatitore të Mbrojtjes në javën që fillon më 21 korrik.“– thuhet më tej.

Andaj, avokatët kanë kërkuar që afatet e mësipërme të ndryshohen.