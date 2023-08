Gjykatësi vendos në favor të një kërkese të avokatëve të krerëve të UÇK-së

Në Gjykatën Speciale po vazhdon edhe sot seanca gjyqësore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexheo Selimit dhe Jakup Krasniqit.

Në fillim të seancës, kryetari i trupit gjykues, Charles Smith tha se sa i takon listës së materialeve, rikujtoi se më 16-17 gusht 2023, u ngritën u ngritën problematika sa i përket faktit nëse ekipet e mbrojtjes mund të ngarkonin në listën e prezantimeve, materiale që ishin tashmë në listën e një ekipi tjetër të mbrojtjes, gjë që ZPZ-ja e kundërshtojë këtë procedurë me arsyetimin se nuk ishin në dijeni për materialet që mbrojtja e Kadri Veselit synonte të përdorte në pyetjet e veta të dëshmitarit.

“Trupi gjykues rikujton se në përputhje me paragrafin 83 të shkëmbimit të gjykimit, lista e prezantimeve, kur arritën të gjitha dokumentet apo materialet e tjera që do të përdorin palët që do të bëjnë pyetjet, u duhet nxjerr trupit gjykues dhe palëve të tjera më së paku menjëherë pas përfundimit të pyetjeve të prokurorit të këtij dëshmitari… prandaj në rrethana aktuale çdo ekip mbrojtës do të ngarkojë në listën e materialeve vetëm dokumente që synojnë të përdorin në kundërpyetjet e veta me përjashtim të rasteve që ky material është në listën e materialeve të prokurorisë, sigurisht do të ketë një farë mbivendosje në mes të ekipeve të mbrojtjeve por trupi gjykues vlerëson se është një mënyrë më e përshtatshme për të vijuar”, tha ai.

Seanca vazhdon e mbyllur me pyetjet e prokurorisë për dëshmitarin e mbrojtur W03832, apo dëshmitari i 18-të.